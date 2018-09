POL-PDNW: PI Grünstadt - Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Kirchheim/Weinstraße, Weinstraße Nord, 09.09.2018, 15:30 Uhr (ots) - Ein 51-jähriger PKW-Fahrer und ein 31-jähriger Motorradfahrer fuhren auf der B 271 von Bad Dürkheim kommend durch Kirchheim. Als der PKW-Fahrer nach links auf einen Parkplatz einbiegen wollte, setzte der Motorradfahrer zum Überholen an. Der Zweiradfahrer touchierte die linke Fahrerseite des PKW, geriet ins Schlingern und stürzte mit seinem Motorrad. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die BG-Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR.

