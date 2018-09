POL-PDNW: PI Grünstadt - Mehrere PKW in Dirmstein beschädigt

Dirmstein, Metzgergasse, Nacht zum 08.09.2018 (ots) - Während der Weinkerwe in Dirmstein wurden in der Nacht zum 08.09.2018 in der Metzgergasse mindestens zwei geparkte PKW beschädigt. An einem PKW wurde die hintere linke Fahrzeugseite zerkratzt, an einem zweiten PKW die Motorhaube. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 1800 EUR. Nach Angaben der Geschädigten soll es auch noch ein weiteres beschädigtes Auto geben.

