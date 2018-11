POL-PPMZ: Zusammenstoß im Kreisverkehr bei McDonalds - Unfallzeugen gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Oppenheim (ots) - Am Mittwochabend, 21.11.2018, gegen 17:05 Uhr, kam es zum Zusammenstoß zweier PKW (ein heller Kleinwagen und ein dunkler Kombi) im Kreisverkehr "Auf der Saar"/ "Ernst-Delorme-Str.", dem Minikreisel am McDonalds in Oppenheim. Er herrschen Unklarheiten bei der Schuldfrage. Der Kreisverkehr war stark befahren und die Polizei bittet sich bei ihr zu melden, falls jemand Beobachtungen gemacht hat.

