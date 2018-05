POL-LB: Straßenverkehrsgefährdung in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Schorndorfer Straße. Vermutlich ungebremst fuhr eine 23-Jährige in einem Renault gegen 06:40 Uhr kurz vor der Kreuzung zur Mühlstraße auf ihren Vordermann auf. Der 37-Jährige saß am Steuer eines Mercedes, war stadtauswärts unterwegs und hatte verkehrsbedingt anhalten müssen. Die junge Fahrerin wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallermittlungen führten die Beamten einen Atemalkoholtest mit der 23-Jährigen durch, der Hinweise auf eine Alkohlbeeinflussung erbrachte. In der Folge ließ sie eine Blutentnahme über sich ergehen. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

