POL-LB: Sindelfingen: Frühes Unterrichtsende nach Schmorbrand in Schule

Ludwigsburg (ots) - Rund 460 Schülerinnen und Schüler der Realschule am Goldberg konnten am Freitagmorgen gegen 09:45 Uhr früher als erwartet ins Wochenende starten. Grund dafür war ein kleiner Schmorbrand, der kurz vor 09:00 Uhr entdeckt und aus ungeklärter Ursache in einem Verteilerkasten im ersten Stock des Hauptgebäudes entstanden war. Die Schulklassen wurden daraufhin von den Lehrkräften auf den Pausenhof begleitet und dort zunächst betreut. Einsatzkräfte der Feuerwehr Sindelfingen und Mitarbeiter eines Fachbetriebs schalteten den Verteilerkasten stromlos und die Fachleute wurden mit der Instandsetzung beauftragt. Löscharbeiten der Feuerwehr waren nicht erforderlich, da keine offenen flammen entstanden waren. Der entstandene Sachschaden ist gering. Nach Abschluss der Maßnahmen entschied die Schulleitung, den Unterricht frühzeitig zu beenden. Freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienst und DRK-Ortsverein Sindelfingen waren mit 60 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell