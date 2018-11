POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht

Nierstein (ots) - Am Donnerstag, den 22.11.2018 gegen 07.15 Uhr parkte ein 58-jähriger Undenheimer seinen PKW in der Ernst-Ludwig-Straße in Nierstein. Als er gegen 14.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im hinteren linken Bereich Beschädigungen fest. Der derzeit noch unbekannte Unfallverursacher beschädigte das geparkte Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Vor Ort konnten Plastikteile des unfallverursachenden Fahrzeugs aufgefunden werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Die Polizei Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

