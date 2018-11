POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Oppenheim (ots) - Am Donnerstag, den 22.11.2018 zwischen 12.00 Uhr und 18.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Oppenheim An der Bleiche einzubrechen. Hierbei hebelten die Täter ein Fenster auf, das sie über den Balkon erreichten. Die Täter ließen aber von der weiteren Tat ab, die Wohnung wurde nicht betreten. Die Polizei Oppenheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

