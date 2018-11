POL-GÖ: (631/2018) Versuchter Raub eines Handys in Göttingen

Göttingen (ots) - Göttingen, Godeharstraße Mittwoch, 12. November 2018, gegen 21.30 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - In Göttingen wurde nach derzeitigen Informationen der Polizei eine 19-jährige Frau am Mittwochabend (21.11.18) von einem unbekannten Mann überfallen.

Wie der Geschädigte gegenüber der Polizei angab, war sie gegen 21.30 Uhr in der Godehardstraße in Höhe des Landgerichts unterwegs, als sich der Übergriff ereignete. Auf dem Gehweg folgte ihr der Unbekannte. Als der Mann plötzlich neben der jungen Frau auftauchte, versuchte er, ihr das Handy aus der Hand zu entreißen. Nachdem sie das Handy energisch festhielt und den Täter anschrie, ließ er von seinem Vorhaben ab. Er flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung Weender Tor. Die Göttingerin blieb unverletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 Meter groß, zierliche Statur, sehr dunkle Hautfarbe, schwarze kurze krause Haare. Er war mit einer weißen Jacke mit einem dünnen schwarzen Streifen über der Brust, schwarze Hose und Sneakers bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115.

