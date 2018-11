POL-PPMZ: Einbruch in Doppelhaushälfte

Dienheim (ots) - Am Donnerstag, den 23.11.2018 gegen 17.00 Uhr kam es in Dienheim in der Römerstraße zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Der oder die Täter gelangten über die Rückseite des Anwesens zur Terrassentür, welche sie aufhebelten und so ins Hausinnere gelangten. Vermutlich begaben sich die Täter direkt ins erste Obergeschoss des Hauses und entwendeten hier Schmuck sowie Bargeld. Sie verließen das Haus vermutlich über die Haustür. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133/9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell