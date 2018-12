POL-GÖ: (659/2018) "Planenschlitzer" an der A 7 bei Seesen - Unbekannte stehlen 500 neue Autoreifen von LKW-Anhänger

Göttingen (ots) - Seesen, Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, Parkplatz Schwalenberg Nacht zu Donnerstag, 5. Dezember 2018

SEESEN (jk) - Auf dem Parkplatz "Schwalenberg" an der A 7 haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (05.12.18) die Plane eines LKW-Anhängers an mehreren Stellen aufgeschlitzt und anschließend die komplette Ladung gestohlen. Insgesamt fehlen ca. 500 neue Reifen der Marke "Good Year" im geschätzten Gesamtwert von ca. 50.000 Euro.

Der LKW-Fahrer schlief zur Tatzeit im Führerhaus. Er bemerkte den Diebstahl nach eigenen Angaben erst am Morgen während der Abfahrtkontrolle. Hinweise auf die Täter gibt es zurzeit nicht. Wie sie das umfangreiche Diebesgut abtransportiert haben, ist noch unklar. Es wird aber davon ausgegangen, dass ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein muss.

