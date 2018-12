POL-GÖ: (656/2018) Truckerstammtisch der Göttinger Autobahnpolizei

Göttingen (ots) - GÖTTINGEN (jan) - Auf dem Dezember-Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen gibt es einen Rückblick auf das Jahr 2018 sowie eine Vorschau auf die Stammtischthemen im Jahr 2019.

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet am Mittwoch, dem 5. Dezember 2018, um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt. Medien sind selbstverständlich wie immer herzlich eingeladen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Christian Janzen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell