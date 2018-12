POL-GÖ: (654/2018) Einbrüche in Grundschule, Kindertagesstätte und Gemeindehaus in Friedland

Göttingen (ots) - Friedland (Landkreis Göttingen), Wietzenhäuser Straße und Schulstraße in der Nacht zu Freitag, 30. November 2018,

FRIEDLAND (jan) Durch zuvor aufgebrochene Fenster sind Unbekannte in der Nacht zu Freitag (30.11.18) in eine Kindertagesstätte und in das Gemeindehaus, sowie in die Grundschule in Friedland (Landkreis Göttingen) eingedrungen und haben anschließend im Inneren weitere Türen gewaltsam geöffnet. Sie durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Auch das Pfarrbüro im Gemeindehaus war betroffen. Ersten Informationen zufolge wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Ermittelter der Polizei Göttingen schließen einen Tatzusammenhang nicht aus.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

