POL-GÖ: POL-GÖ: (651/2018) Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der A 7

Göttingen (ots) - Göttingen/Gemarkung Rosdorf - A7, Kassel - Hannover, Km 274,6, Sonntag, 02.12.2018, 17.30 Uhr

Göttingen/Gemarkung Rosdorf (of) - Der 47-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Düsseldorf kommt infolge eines Reifenplatzers nach rechts von der Fahrbahn ab, prallt gegen die Außenschutzplanke und kippt anschließend mit seinem Fahrzeug auf die Seite. Der Fahrzeugführer verletzt sich dabei schwer und kommt mit dem Rettungswagen in das Uni-Klinikum Göttingen. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 20.000,00 Euro. Die Fahrbahn bleibt während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten teilweise gesperrt. Der Verkehr wird über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es entsteht ein Rückstau von ca. drei Kilometern. Die Reinigungsarbeiten dauern an.

