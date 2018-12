POL-GÖ: (653/2018) Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 80 - vier Personen verletzt

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Bundestraße 80 in Höhe Gut Hilwartshausen Montag, 3. Dezember 2018, gegen 05.40 Uhr

HANN. Münden (jan) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 80 ist am Montagmorgen (03.12.18) eine Fahrerin schwer verletzt worden. Drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach ersten Informationen befuhr die 29-Jährige mit ihrem VW Golf von Hann. Münden kommend die Bundesstraße in Richtung Reinhardshagen. In Höhe von Gut Hilwartshausen verlor sie gegen 05.40 Uhr auf regennasser Fahrbahn aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Anschließend kam es zum Unfall mit dem entgegenkommenden VW Fox einer 58 Jahre alte Fahrerin. Ein nach dem VW Fox befindlicher 56-jähriger Nissan-Fahrer wich nach rechts aus, um an der Unfallstelle mit den Fahrzeugen nicht zu kollidieren. Bei diesem Ausweichmanöver prallte er gegen einen Baum.

Die 29-Jährige alte Frau aus Hann. Münden kam schwer verletzt in eine Klinik nach Kassel. Die 58-Jährige aus dem Landkreis Kassel sowie der 56-Jährige Nissan-Fahrer und seine 23 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus nach Hann. Münden.

An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstanden nach Schätzungen Schäden in Höhe von 15.000 Euro.

Die Bundestraße wurde während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 10.40 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

