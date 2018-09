POL-PDLD: Landau: Spiegelberührung

Landau (ots) - 11. September 2018, 10.30 Uhr Am Dienstagmorgen befuhr ein 71-jähriger Mann aus Landau in seinem weißen Pkw Hyundai die Kreisstraße zwischen Nußdorf und Godramstein. Kurz vor der Einmündung zur K 9 kam ihm ein Autofahrer entgegen. Obwohl der Hyundai-Fahrer äußerst rechts fuhr kam es zu einer Spiegelberührung. Dabei ging der Außenspiegel am Hyundai kaputt. Der andere Verkehrsteilnehmer hielt zwar kurz an, setzte aber seine Fahrt in Richtung Nußdorf fort. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06341-2870 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-235

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell