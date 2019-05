Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Möglicher Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - Suche nach geschädigten Fahrradbesitzern

Dank des Hinweises eines Zeugen konnte am Mittwoch, gegen 01.40 Uhr, beim Bahnhof in Brombach ein junger Mann, bei dem Versuch ein Fahrrad zu stehlen, vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 19 Jährige an mehreren Fahrradschlössern versucht, diese mit einem Stein zu öffnen. Noch in Tatortnähe konnte die Polizei den alkoholisierten Mann antreffen. Er wird angezeigt. Möglicherweise betroffene Fahrradbesitzer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, in Verbindung zu setzen.

