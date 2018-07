POL-OS: Bersenbrück: Kühltasche mit Medikamenten gestohlen

Bersenbrück (ots) - Unbekannte haben am späten Mittwochabend in der Brucknerstraße eine anthrazitfarbene Kühltasche gestohlen, in der sich neben Lebensmitteln auch Medikamente und eine Injektionsspritze befanden. Die Tasche ist gegen 22.30 Uhr vom Eigentümer beim Ausladen seines Autos zusammen mit Einkäufen für kurze Zeit unbeaufsichtigt vor der Haustür abgestellt worden. Die Täter haben die Situation ausgenutzt und die Kühltasche mitgenommen. Die Polizei warnt vor der Einnahme der verschreibungspflichtigen Tabletten und dem Gebrauch der Injektionsspritze. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

