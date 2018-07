POL-OS: Wallenhorst - Exhibitionist am Fürstenauer Weg

Wallenhorst (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 13.10 Uhr, zeigte sich ein älterer Mann einem Kind in schamverletzender Weise. Der Mann (50-60 Jahre alt, rote Haare, roter langer Bart) war in einem dunklen VW Passat unterwegs, hielt sich mit dem Auto zuvor im Bereich des Friedhofs auf und sprach in Höhe eines Blumen- und Floristikgeschäftes auf dem Fürstenauer Weg ein Kind an. Er fragte nach dem Weg zu den Tennisplätzen. Der Mann war sehr spärlich bekleidet. Das Kind reagierte richtig, fuhr davon und berichtete umgehend seinen Eltern von dem Vorfall, die dann die Polizei informierten. Die Polizei in Wallenhorst und Bramsche bittet um Hinweise zu der beschriebenen Person und zu dem dunklen VW Passat, unter den Telefonnummern 05407 81790 oder 05461 915300.

Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

