POL-OS: Osnabrück - Roter LKW gestohlen

Osnabrück (ots) - Vom Parkplatz des SC Lüstringen am Hasewinkel wurde in der Nacht zu Donnerstag ein roter LKW VW, LT45 D, mit hellblauen Türen und einem roten Minimax-Kran gestohlen. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen OS-A 2938. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei Osnabrück, 0541 327 2115.

