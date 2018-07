POL-OS: Osnabrück: Handwerkerfahrzeug im Schölerberg aufgebrochen

Osnabrück (ots) - Ein in der Schölerbergstraße, Höhe der Berufsschule, abgestellter weißer VW Bulli wurde in der Nacht zu Donnerstag aufgebrochen. Der unbekannte Täter schlug eine Scheibe der Hecktür ein, griff in das Handwerkerfahrzeug und nahm eine elektrische Säbelsäge von Makita sowie einen Spannungsprüfer mit. Wer Hinweise zu dem Aufbruch geben kann, ruft bitte die Polizei unter der Telefonnummer 0541-3273203 an.

