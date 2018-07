POL-OS: Hasbergen: Diebstahl auf Baustelle

Hasbergen (ots) - Auf einer Baustelle an der Straße Zum Waldwinkel ist es in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter entwendeten vier Stahlrohrgerüstböcke sowie eine etwa 175kg schwere blaue Bandsäge der Marke LISSMAC, Modell MBS 510. Dem Diebesgut entsprechend müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger vorgefahren sein. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

