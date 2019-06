Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungsbrand

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Donnerstag, den 20.06.2019, um 21:24 Uhr, kommt es zu einem Wohnungsbrand im Mina-Karcher-Platz in Frankenthal. Dort steht eine Wohnung im Vollbrand. Die Feuerwehr Frankenthal ist mit acht Fahrzeugen und insgesamt 37 Mann im Einsatz. Der 42 jährige Wohnungsinhaber kommt wegen Verdacht der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Die spätere Untersuchung ergibt Entwarnung. Die Wohnung ist nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 50000 bis 60000EUR geschätzt.

Ersten Ermittlungen zufolge ist der Brand im Bereich der Küche ausgebrochen. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht.

