POL-PPWP: Sturer Zecher ohne Manieren

Kaiserslautern (ots) - Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs haben sich zwei Besucher eines Lokals in der Klosterstraße in der Nacht zu Donnerstag eingehandelt. Die beiden 36 und 38 Jahre alten Männer waren erheblich alkoholisiert in der Gaststätte aufgetaucht und wegen ihres unangenehmen Verhaltens anderen Gästen gegenüber negativ aufgefallen.

Als ein Mitarbeiter die beiden Männer daraufhin aufforderte, das Lokal zu verlassen, blieben die beiden Zecher stur sitzen und fingen stattdessen an, den Mann übel zu beleidigen.

Die verständigte Polizeistreife erteilte den beiden Männern einen Platzverweis für den Altstadtbereich und übergab sie an die US-Militärpolizei. | cri

