POL-PDLD: Falschparker eingeparkt, Fahrzeug beschädigt

Landau in der Pfalz (ots) - 07./08. 07.2018 Anders vorgestellt hatte sich dies wohl der Halter eines PKW im Nordring. Zwei seiner privaten Stellplätze wurden vermutlich von Festbesuchern des Landauer Sommer belegt. Als erzieherische Maßnahme stellte er sich mit seinem PKW quer vor die beiden "Falschparker" und hinterließ seine Rufnummer in seinem PKW. Davon unbeeindruckt "bugsierten" die Falschparker ihre Fahrzeuge von den Stellplätzen und verursachten hierbei Schäden an der Front und am Heck des quer stehenden PKW des Stellplatzbesitzers. An seinem PKW entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 2200 Euro. Die Kennzeichen der Falschparker sind bekannt. Deren Fahrer erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Thomas Sewohl

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell