POL-PDLD: Bellheim - Fahrraddiebstahl

Bellheim (ots) - Am Sonntagmorgen entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 7 Uhr 7.20 Uhr ein, am Friedhof in Bellheim abgestelltes blaues Fahrrad der Marke Fischer. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 07274 9580 entgegen.

