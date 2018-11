Siebeldingen (ots) - Am 11.11.2018, gegen 16.30 Uhr ereignete sich in Siebeldingen in der Bismarckstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Kradfahrer leicht verletzt wurde. Am Ortseingang übersah ein Pkw-Fahrer beim Linksabbiegen in die Jahnstraße einen ihm entgegenkommenden Kradfahrer. Durch die Kollision wurde der Kradfahrer leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell