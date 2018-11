POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Daimlerstraße, Wörth am Rhein (ots) - Zunächst entzog sich ein 37-Jähriger aus Speyer in der Nacht von Sonntag auf Montag einer Polizeikontrolle. Kurze Zeit später wurde das erheblich unfallbeschädigte Fahrzeug des Speyerers auf einem Parkplatz gemeldet. Der 37-Jährige konnte ebenfalls im Fahrzeug festgestellt werden, jedoch war dieser mit 2,14 Promille deutlich alkoholisiert. Zum bisher ermittelten Unfallhergang konnte festgestellt werden, dass der Seat zuvor im Kreisverkehr in der Daimlerstraße über einen Bordstein gefahren war. Hierdurch wurden die Vorderachse bzw. der vordere Reifen des Seat bei dem Vorfall beschädigt. Gegen den Speyerer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und es erfolgte eine Blutprobenentnahme.

