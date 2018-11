POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

A65 FR Wörth-Landau, AS Kandel Nord (ots) - Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte auf Regennasser Fahrbahn am Sonntagvormittag eine 19-Jährige Hagenbacherin bei der Abfahrt von der A65 an der Anschlussstelle Kandel Nord mit der Leitplanke. Hierdurch wurde sie leicht verletzt und ihr Fahrzeug an der Front so beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

