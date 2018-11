POL-PDLD: Auffinden einer Rohrbombe

Wörth a.Rhein, Industriegebiet "In den Niederwiesen" (ots) - Bei einer nicht genehmigten Schatzsuche wurde am Samstagnachmittag auf einem Feld ein Blindgänger aufgefunden. Durch die Delaborierer des LKA wurde die nicht mehr funktionstüchtige Rohrbombe abtransportiert. In diesem Zusammenhang wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich sog. "Schatzsucher" bzgl. Verstöße gegen das Denkmalschutzgesetzt strafbar machen können.

Rückfragen bitte an:



Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell