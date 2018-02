POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim und Budenheim - Viele Anrufe durch "Falsche Polizeibeamte" - Vorsicht!

Mainz (ots) - Freitag, 23.02.2018, 11:05 Uhr, bis Sonntag, 25.02.2018, 21:30 Uhr:

In Gonsenheim kam es zu fünf Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Ein angeblicher Kriminalbeamter des Raubdezernates erklärte der angerufenen 76-Jährigen, dass rumänische Einbrecher gefasst worden wären. Bei diesen hätte man angeblich ihre Daten gefunden. Die 76-Jährige war jedoch schon einmal mit dieser Masche in Berührung gekommen und fragte den Anrufer nach einem polizeilichen Kennwort. Das konnte der Anrufer nicht beantworten und legte deshalb auf. Am gestrigen Sonntag erfolgte nochmal ein Anruf eines falschen Polizeibeamten. Er erkundigte sich hier nach Bargeld und Tresor. Das kam dem Anrufer verdächtig vor. Er legte deshalb auf. In der Finther Landstraße kam es zu drei weiteren Vorfällen dieser Art. Auch hier wurde von festgenommenen Einbrechern gesprochen, welche Notizen über die Angerufenen dabei gehabt hätten. Alle Angerufenen erkannten jedoch sofort, dass es sich hierbei um falsche Polizeibeamte handelte.

In Budenheim kam es zu vier derartigen Anrufen. Dort reagierte eine angerufene 55-Jährige geistesgegenwärtig und gab ebenfalls keine Informationen preis. Im zweiten Fall stellte sich der Anrufer als Polizeibeamter der Stadt Mainz vor. Er fragte den angerufenen 58-Jährigen, ob es in den vergangenen Tagen zu Auffälligkeiten hinsichtlich von Einbrüchen gekommen sei. Dies verneinte der Angerufene und legte auf. In einer Straße wurden sogar zwei verschiedene Bewohner angerufen. In einem Falle meldete sich der Anrufer als Angehöriger der Kripo Mainz. Er fragte auch hier den angerufenen 79-Jährigen, ob er etwas von Einbrüchen in seinem Wohnviertel gehört hätte. Der verneinte das und teilte dem Anrufer mit, dass er zwei "scharfe Hunde" habe, die das Haus schon gut beschützen könnten. Daraufhin legte der Anrufer sofort auf. Eine 80-jährige Nachbarin hatte auch schon ein Gespräch mit diesem angeblichen Polizeibeamten gehabt und übergab den Hörer ihrem Sohn. Daraufhin legte der Anrufer ebenfalls schnell auf.

In allen Fällen kam es zu keinem Schaden.

Heute kam es bereits wieder zu Anrufen. Es ist davon auszugehen, dass in nächster Zeit weitere Anrufe in dieser Sache erfolgen werden. Die Polizei bittet deshalb um erhöhte Wachsamkeit!

Hatten auch Sie Kontakt mit falschen Polizeibeamten, wenden Sie sich bitte umgehend an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

Hinweise / Informationen zu "Falsche Polizeibeamte" finden Sie hier:

https://www.polizei.rlp.de/fileadmin/user_upload/LKA/Bilder/LS3/285_IB_Vorsicht-Falscher-Polizist-am-Telefon_2017-10.pdf

