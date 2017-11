POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Plane in Brand gesetzt

Ludwigshafen (ots) - Am 13.11.2017 gegen 12.45 Uhr setzten unbekannte Täter am Bürgergarten in der Nähe des Gemeindehauses in der Budapester Straße eine Plane in Brand, die über drei Wassertanks gespannt war. Die Wassertanks dienen der Bewässerung des Gartens. Durch das Feuer gerieten zwei Plastikeimer in Brand. Zudem wurden mehrere Paletten beschädigt, auf denen die Wassertanks standen. Als ein Spaziergänger einen Jugendlichen am Tatort ansprach, rannte dieser weg. Der Jugendliche war etwa 14-16 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer hellblauen Jacke und einer dunklen Hose. Zudem trug er ein Basecap mit Schirm nach hinten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Anke Buchholz

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell