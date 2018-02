POL-PPMZ: Essenheim, Aggressiver Bettler dank Zeugenhinweis kontrolliert

Mainz (ots) - Sonntag, 25.02.2018, 11:05 Uhr:

Eine Essenheimerin teilte der Polizei mit, dass in ihrem Wohngebiet Am Römerberg ein etwa 50-jähriger Mann in dunkler Kleidung und mit grüner Wollmütze von Haus zu Haus gehen und "betteln" würde. Sie selbst hätte direkt die Tür wieder zugemacht. Er ging dann in Richtung Katzenborn in Essenheim weiter. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten einen 59-jährigen Rumänen antreffen. Durch eine polizeiliche Überprüfung wurde festgestellt werden, dass der 59-Jährige in der Vergangenheit bereits mit Betrugsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde mit zur Dienststelle genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Bei seiner Durchsuchung konnte lediglich ein Zettel mit der Aufschrift, er suche Arbeit und brauche Geld, gefunden werden.

