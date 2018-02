POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim, Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Mainz (ots) - Freitagabend, 23.02.2018, bis Samstagmittag, 24.02.2108:

Ein 23-jähriger Mainzer meldete am Samstagmittag, dass sein Roller auf einem Hof in der Karl-Zörgiebel-Straße aufgebrochen worden war. Jemand hatte die Front des Rollers beschädigt und eine Teil der Verkleidung abgebrochen. Das Fahrzeug war schon vorher nicht betriebsbereit, da der Anlasser defekt ist.

Ein 58-jähriger Mann aus einem Nachbaranwesen in der Karl-Zörgiebel-Straße meldete am Samstagabend den Diebstahl seines Rollers. Zuletzt hatte er ihn am Freitagabend vor dem Anwesen abgestellt, am Samstagabend war er weg.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion auf dem Lerchenberg: 06131 - 65 4310

