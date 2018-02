POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Fahrraddieb lässt Kleidung und Schuhe zurück

Mainz (ots) - Samstag, 24.02.2018, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 25.02.2018, 20:00 Uhr:

Das Fehlen ihrer im Innenhof angeschlossenen Fahrräder bemerkten zwei Mainzer am Sonntagabend in der Gaustraße. Wenig später konnte eine der Geschädigten einen Mann erkennen, der mit einem der gestohlenen Räder unterwegs war. Ihr Freund machte sich auf den Weg, um nach dem Fahrrad zu suchen. Er hatte Erfolg und konnte den unbekannten Täter in der Großen Langgasse erkennen und nahm die Verfolgung auf. In der Gymnasiumstraße konnte er den Täter mitsamt Fahrrad stellen, hielt ihn an der Kleidung fest und verständigte die Polizei. Der Täter wand sich aus seiner Kleidung, ließ diese zurück und flüchtete oberkörperfrei in Richtung Ludwigstraße, wobei er auch noch seine Schuhe verlor.

Die Fahndung verlief ohne Ergebnis, die Kleidung und die Schuhe wurden sichergestellt. Das zweite Fahrrad wurde später unweit des Tatortes aufgefunden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1, Tel: 06131 / 65 - 4110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3080

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell