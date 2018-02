POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, Handys gestohlen

Mainz (ots) - Freitag, 23.02.2018, 23:50 Uhr:

In einer Gaststätte in der Kaiserstraße wurden innerhalb weniger Minuten zwei Handys aus Handtaschen entwendet. Einer 19- und einer 25-jährigen Mainzerin fiel während ihres Besuchs in der Gaststätte auf, dass die Mobiltelefone aus ihren Handtaschen verschwunden waren. Eine weitere junge Frau hatte sich kurz zuvor bei den Türstehern gemeldet und auf eine Person hingewiesen, die eine Hand in ihre Handtasche gesteckt hatte. Die Türsteher geben an, dass sich eine vierköpfige Personengruppe sehr auffällig verhalten habe. Sie hätten das Lokal immer wieder verlassen und seien kurz darauf zurückgekommen.

Durch die Polizei konnten im Nahbereich vier tatverdächtige Rumänen im Alter von 20 bis 35 Jahren kontrolliert werden. Das Diebesgut konnte nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 2 in der Neustadt in Verbindung zu setzen: 06131 - 65 4210 .

