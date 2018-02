POL-PPMZ: Brand von Mülltonnen

Dienheim (ots) - Zu einem Brand von Mülltonnen kam es am Sonntag, den 26.02.2018 gegen 02.58 Uhr in Dienheim in der Bahnstraße. Durch einen Nachbar wurde Brandgeruch wahrgenommen und anschließend das Feuer gesehen und die Bewohner benachrichtigt. Bei Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits durch die verständigte Freiwillige Feuerwehr Ludwigshöhe und Dienheim gelöscht. Vermutlich durch das Entsorgen von Asche zwei Tage zuvor in einer der Tonnen wurde das Feuer ausgelöst. Alle Mülltonnen, die unter einem Carport standen, wurden zerstört. Es entstand keine Gebäudeschaden.

