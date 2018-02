POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Lörzweiler (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 23.02.2018, 16.30 Uhr und Samstag, 24.02.2018, 15.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lörzweiler Am Flügelsbach während der Abwesenheit der Bewohnerin. Hierbei hebelten die oder der Täter zunächst das Schiebeelement des Wintergartens auf und anschließend die Terrassentür zum Wohnzimmer, um so ins Hausinnere zu gelangen. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht. Es wurde nach derzeitigen Stand Schmuck im Wert vom mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei Oppenheim bitte um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern oder bei Hinweisen zu verdächtigen Wahrnehmungen unter der Telefonnumer 06133/9330.

