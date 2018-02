POL-PPMZ: Sachbeschädigung von mehreren Fahrzeugen

Nierstein, Mainzer Straße, Schulstraße, Langgasse (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 24./25.02.18 wurden in Nierstein in der Schulstraße, der Langgasse und am Rheinufer insgesamt 17 Fahrzeug zum Teil schwer beschädigt. Es wurden teilweise Außenspiegel, Antennen, Scheibenwischer und die Frontscheiben beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Anwohner der Mainzer Straße (Rheinufer) wurden durch Geräusche/Lärm gegen 04:00 Uhr wach und informierten die Polizei. - Vergangenen Woche waren ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ernst-Ludwig-Str. insgesamt 7 Fahrzeuge beschädigt worden. Möglicherweise handelt es sich um dieselben Täter. - Hinweise über Beobachtungen, insbesondere in der vergangenen Nacht, nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

