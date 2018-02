POL-PPMZ: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Mainz (ots) - An diesem Wochenende wurden in den frühen Morgenstunden in der Mainzer Neustadt und in Gonsenheim Verkehrskontrollen zur Überwachung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer durchgeführt. Hierbei wurde insbesondere der Abreiseverkehr der Partygäste und Diskothekenbesucher ins Auge gefasst. Insgesamt wurden drei Fahrern im Alter von 20, 21, 32 die Weiterfahrt wegen Drogenbeeinflussung untersagt, zu Unfällen kam es glücklicherweise nicht. Die drei männlichen Fahrzeugführer, von denen sich zwei "junge Fahrer" noch in der Probezeit befinden, mussten eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Weiterhin wird gegen die Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sie müssen mit einer Geldbuße rechnen.

