POL-PPMZ: Einbruch in Reihenmittelhaus

Gau-Bischofsheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 23.02.2018, 17.30 Uhr und Sonntag, 25.02.2018, 15.30 Uhr wurde in ein Reihenmittelhaus in der Bahnhofstraße in Gau-Bischofsheim eingebrochen. Hierbei hebelten der oder die Täter die Balkontür auf und gelangten so in das Hausinnere. Hier wurden diverse Räume durchsucht. Über das Diebesgut ist nach derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nichts bekannt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133.9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell