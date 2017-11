POL-PPMZ: Tödlicher Verkehrsunfall in der Geschwister-Scholl-Straße

Mainz-Hechtsheim (ots) - Dienstag, 14. November 2017, 01:45 Uhr

In der Geschwister-Scholl-Straße kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mainzer befuhr gegen 01:45 Uhr mit seinem PKW die Rheinhessenstraße in Richtung Mainz-Innenstadt. In Höhe der Tankstelle, am Übergang zur Geschwister-Scholl-Straße verliert er nach der leichten Rechts-Links-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Es gelingt ihm, den neuwertigen Mercedes Kombi wieder auf die Fahrbahn zu lenken, prallt aber in der Folge gegen einen Betonmast der Straßenbahnoberleitung. Hierdurch wird das Fahrzeug in zwei Hälften zerrissen und kommt im Gleisbett der Straßenbahntrasse zum Stehen. Der 34-jährige Beifahrer aus Rheinhessen erleidet schwerste Verletzungen und verstirbt noch an der Unfallstelle. Der Fahrer erleidet schwere Verletzungen, wird durch den Rettungsdienst erstversorgt und später in die Uni-Klinik verbracht. Die Berufsfeuerwehr Mainz wurde zur Reinigung der Straße hinzugezogen. Die Unfallstelle war bis 07:00 Uhr für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt. Ein Unfallsachverständiger wurde zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen.

