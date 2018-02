POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Schlägereien mit Verletzten

Mainz (ots) - Die Polizei sucht in zwei Fällen Zeugen, die sachdienliche Angaben zu Körperverletzungsdelikten machen können.

Sonntag, 25.02.2018, 00:20 Uhr: Die Polizei wurde zu einer Schlägerei vor einer Bar in der Zanggasse gerufen. Eine Personengruppe von fünf Personen hätte mit vier Leuten bereits in der Bar einen Streit angefangen und später zwei Männer aus der Gruppe (19 und 20 Jahre) vor der Bar geschlagen. Die Tätergruppe soll aus drei Männern und zwei Frauen bestanden haben, Anfang 20 gewesen sein, einer war auffällig mollig und trug eine Kappe. Nach der Auseinandersetzung entfernten sich die fünf Personen in einem silberfarbenen Mercedes in Richtung Innenstadt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in der Altstadt: 06131 - 65 4110

Sonntag, 25.02.2018, 03:27 Uhr: Auf dem Gehweg der Holzhofstraße vor dem dortigen Club kam es aus unbekanntem Grund zum Streit zwischen zwei Personengruppen. Der Streit entwickelte sich zu einer Schubserei. Hierbei wurde ein 18-Jähriger von einer unbekannten Person zu Boden gestoßen und durch eine weitere Person gegen den Hals getreten. Anschließend war seine hochwertige Rolex-Armbanduhr verschwunden. Als seine Bekannte, eine 21-Jährige, schlichtend eingreifen wollte, wurde sie durch eine unbekannte Person gegen ihre linke Wange geschlagen. Die Beschuldigten flüchteten anschließend.

Gegen 04:50 Uhr meldete ein Krankenhaus in Ingelheim drei verletzte Patienten, die angegeben hatten, vor einen Club in Mainz in eine Schlägerei verwickelte worden zu sein. Die Polizei Ingelheim ermittelte die Identitäten der Ingelheimer (25, 24 und 23 Jahre). Die Ermittlungen hinsichtlich der Auseinandersetzung laufen noch.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in der Altstadt: 06131 - 65 4110

