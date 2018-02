POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Graffito-Täter gefasst ?

Mainz (ots) - Montag, 26.02.2018, 03:18 Uhr:

Im Rahmen einer Einsatzfahrt bemerkten Beamte in Höhe der Sparda-Bank in Bahnhofsnähe einen Mann, der etwas an eine Hauswand sprühte. Als der Mann den Streifenwagen erblickte, rannte er fluchtartig über die Grünanlage in der Kaiserstraße in Richtung Zanggasse. Nach kurzer Verfolgung wurde der 23-Jährige in der Zanggasse eingeholt, rannte von dort aber zurück in Richtung Kaiserstraße und konnte schließlich festgenommen werden. Während seiner Flucht hatte er eine Sprühdose in eine Mülltonnenecke weggeworfen. Auf der Hauswand wurde ein frisches Graffito festgestellt. Die Ermittlungen laufen.

