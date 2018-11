POL-PDLD: Edesheim - Pfälzer Wein in Rumänien

Edesheim (ots) - Das hatte sich vermutlich ein 46-jähriger Saisonarbeiter aus Rumänien gedacht, als er am Samstagmorgen (11.11.2018, 11 Uhr) an der L 507 zwischen Edesheim und Großfischlingen erwischt wurde, als er junge Rebstöcke aus einem Weinberg riss und diese in sein Fahrzeug verlud. Seinen Angaben zufolge wollte er die jungen Rebstöcke in seinem Heimatland verpflanzen, um dort Pfälzer Wein zu erzeugen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Eine Sicherheitsleistung wurde einbehalten. Im Strafverfahren hat die Sicherheitsleistung den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch zu sichern.

