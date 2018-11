POL-PDLD: Maikammer und Großfischlingen - Bettler unterwegs

Maikammer (ots) - Anwohner meldeten gestern Morgen (11.11.2018, 11 Uhr), dass Bettler im Bereich der Neugasse unterwegs seien. Vor Ort konnten drei Personen angetroffen werden, denen nach einer Personenkontrolle ein Platzverweis erteilt wurde. Mittags waren in Großfischlingen in der Friedhofstraße und Hauptstraße (14.30 Uhr) zwei Frauen mit einem Kleinkind unterwegs, die allerdings nicht mehr angetroffen werden konnten. Ob es sich dabei um die gleichen Personen wie in Maikammer handelte, ist derzeit unklar. Nach der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständigen Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer wurden in Kenntnis gesetzt.

