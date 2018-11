POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht auf dem REAL-Parkplatz

Landau (ots) - Ein 43-jähriger Mann entdeckte nach einem Einkauf am Samstag gegen 08:00 Uhr einen Schaden an seinem grauen Peugeot-SUV. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer dürfte den Schaden an dem Fahrzeug verursacht haben, während dieses auf dem Parkplatz des Landauer Real-Marktes stand. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 287-0 zu melden.

