Steinweiler, Hauptstraße (ots) - Im oben genannten Zeitraum hebelten noch unbekannte Täter die Schlösser an einem Baucontainer auf, der am Friedhof in Steinweiler steht. Aus dem Container wurden mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 8700 Euro entwendet.

