POL-PDLD: Edesheim- Raub auf Parkplatz

Edesheim (ots) - Am 10.11.2018 gegen 09:40 Uhr hob eine 80-Jährige an einem Geldautomaten in der Staatsstraße Edesheim einen dreistelligen Betrag von ihrem Konto ab. Als sie bereits in ihrem Auto saß, wollte sie das Geld in ihr Geldbörse einsortieren. Hier öffnete ein bislang unbekannter, ca. 30-40-jähriger dunkelhaariger schlanker Mann plötzlich die Fahrertür, sagte mit ausländischem Akzent "Licht Kaputt" und riss ihr das Geld aus der Hand. Danach lief der Mann mit der Beute davon. Die 80-Jährige war so geschockt, dass sie nicht um Hilfe rufen konnte und erst am Nachmittag zu Anzeigenerstattung erschien.

Etwaige Zeugen, die auf dem Parkplatz der Sparkasse oder der unmittelbaren Umgebung etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Edenkoben unter der Telefonnr.: 06323-955-0 oder via E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

