POL-PDNR: Niederwambach Ortsteil Lahrbach - Vollbrand eines Mehrparteienhauses

Niederwambach Ortsteil Lahrbach (ots) - In der Nacht zu Samstag, 08.09.2018, gegen 01:00 Uhr, kam es in Niederwambach, Ortsteil Lahrbach, in der dortigen Gartenstraße zum Vollbrand eines Mehrparteienhauses. Beim Brandausbruch befanden sich insgesamt sieben Personen im Gebäude, die sich alle ins Freie retten konnten. Eine Person wurde durch Rauchgasintoxikation verletzt und zunächst mittels Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt. Diese Person konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Alle anderen im Haus befindlichen Personen ließen sich vorsorglich ambulant versorgen. Der Brand wurde durch Feuerwehrkräfte aus Puderbach, Raubach, Oberdreis und Altenkirchen gelöscht. Es entstand Gebäudeschaden in Höhe von schätzungsweise 200.000,-- Euro. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, das Wohnungsinventar fast vollkommen unbrauchbar.

Alle Bewohner konnten zunächst bei Verwandten unterkommen und zeigen sich beeindruck von der Hilfsbereitschaft und Unterstützung aus der Nachbarschaft und den Freundeskreisen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wird ein Brandsachverständiger zu den weiteren Ermittlungen der Kriminalinspektion Betzdorf zugezogen.

Es wird nachberichtet.

