POL-PDLD: Schlägerei mit verletztem

Vorderweidenthal (ots) - In den Morgenstunden des 11.11.18, gg. 04:30 Uhr und danach, kam es im und vor dem Sportheim zu einer Körperverletzung. Nach ersten Ermittlungen schlug hierbei ein 28 Jahre alter Mann auf einen 20 Jahre alten Heranwachsenden ein. Später soll sich auch der Vater des Beschuldigten eingemischt und ebenfalls auf den Heranwachsenden eingeschlagen haben. Als dieser am Boden lag, wurde er mit Tritten malträtiert, sodass er kurz das Bewusstsein verlor. Er wurde durch das DRK versorgt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und den einzelnen Tatbeteiligungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bad Bergzabern zu melden.

